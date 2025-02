Podcast Paganini: "Giuntoli, distanza con Motta? Ha incontrato un altro allenatore"

Il giornalista Rai esperto di mercato Paolo Paganini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento in casa Juventus: "Mi aspettavo ieri che ci mettesse la faccia la società, oltre Motta. E che la società non la metta la faccia da un po' è un segnale di scollamento tra Giuntoli, che si incontra con Zidane, e l'allenatore. Mi sembra per rivivere per Motta quello che ha fatto lui a La Spezia. Alla Juve è un altro mondo, ma non c'è feeling tra Giuntoli, la società e l'allenatore.

E questo scollamento si riverbera anche sulla gestione di alcuni calciatori. Il rigore di Vlahovic ad esempio non è da calciatore che guadagna 12 milioni l'anno. Credo che la Juve farà le sue valutazioni più avanti, perché l'obiettivo rimane la qualificazione Champions. Se non entra in Champions, Motta va via ma rimane Giuntoli. A me risulta che ultimamente ci sia questo scollamento. Non c'è identità di vedute, soprattutto per la gestione di alcuni calciatori. Motta si sente come un uomo solo al comando".