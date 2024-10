Pagliari: “Conte non mi meraviglia mai. Il Napoli lotterà fino alla fine checché ne dica lui”

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini di TMW, l'agente Silvio Pagliari ha parlato del Napoli di Antonio Conte, capolista in Serie A

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini di TMW, l’agente Silvio Pagliari ha parlato del Napoli di Antonio Conte, capolista in Serie A: "Conte non mi meraviglia mai. La storia di Antonio parla chiaro. E' un grandissimo allenatore e il Napoli lotterà fino alla fine checché ne dica lui per spegnere un po' gli entusiasmo. Lui però arriverà fino in fondo perché vincere non è facile perché l'Inter è una corazzata e il Milan e la Juve stanno facendo bene".