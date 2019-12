Pagliari: "Il ciclo era finito da tempo. Qualcuno doveva già andare via"

L'agente Silvio Pagliari, procuratore - tra gli altri - di Gabbiadini, parla a TMW Radio del momento del Napoli: "Certi giocatori sarebbero dovuti andare via prima. Per me la società ha anche sottovalutato la partenza di Albiol, un giocatore straordinario. È un comandante della difesa, uno che guida la linea e con Koulibaly formava una coppia completa. Manolas, come Koulibaly, è un marcatore. Il problema è che il ciclo è arrivato alla fine, se poi vogliamo parlare del modulo si può dire che non è il massimo per la rosa a disposizione".