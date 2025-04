Pagliuca: "Bologna-Inter può cambiare i destini del campionato"

"Bologna-Inter è davvero la partita che può cambiare i destini del campionato. Se l’Inter vince la vedo dura poi per il Napoli riaprire la corsa scudetto. Se invece vince il Bologna non solo Italiano si rimette in corsa per la Champions ma tra Inter e Napoli il duello lassù si fa apertissimo". Così Gianluca Pagliuca, doppio ex della gara, 'gioca' in anteprima la sfida del prossimo weekend dalle colonne del Resto del Carlino.

Col Bayern stanotte la strada dell’Inter è in discesa?

"Penso di sì dopo il 2-1 dell’andata. Però è una partita che mi stuzzica molto e infatti sarò in tribuna al Meazza".

Brutta botta però sulla strada per la Champions.

"Diciamo che l’Atalanta adesso ha un bel vantaggio e secondo me si meriterebbe anche di fare la Champions. Con l’Atalanta vorrei vedere di nuovo il Bologna in quella Coppa, ma mi accontento anche dell’Europa League eh".