Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Su Di Lorenzo rigore scandaloso!"

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Bologna, ha sollevato un tema quanto mai di attualità nel corso della sua intervista a Il Resto del Carlino: "Perché è stato introdotto il VAR? Per facilitare il lavoro degli arbitri, per rendere più eque le loro decisioni, per limitare al minimo gli errori: purtroppo è successo l’esatto contrario. Oggi ci sono più polemiche di prima, più decisioni assurde, più ingiustizie.

Se il VAR deve essere usato in questo modo tanto vale toglierlo e tornare all’antico. Oppure usarlo per le cose che contano: vogliamo parlare dei simulatori che al primo mezzo sospiro si buttano e reclamano il rigore? Quello sarebbe un utilizzo saggio: prova televisiva e squalifica. Ma basta rigorini: non se ne può davvero più".

Non credo che dietro ci sia un disegno. Ci sono solo tanti errori, che purtroppo per colpa del VAR aumentano. Ma non c’è nessun complotto. La prova è arrivata sabato a Napoli, dove hanno fischiato un rigore contro l’Inter scandaloso: come fai, se sei al VAR e puoi rivedere da mille angolature l’azione, a non capire che Di Lorenzo fa un movimento mirato a subire il contatto con Mkhitaryan?".