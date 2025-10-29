Pres. Lecce: "Dispiace tantissimo! Al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol"

TuttoNapoli.net
di Antonio Noto

Dopo la sconfitta in casa contro il Napoli, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato la partita di ieri, come riportato da Trnews: "Al di là dei titoli penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante ordinata, equilibrata. Dispiace tantissimo perché praticamente al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol e non ricordo parate di Falcone. Contro la squadra prima in classifica fai una prestazione così importante, credo che i ragazzi e il pubblico anche, meritassero tutti un risultato di prestigio oggi che non è venuto e il rammarico è tantissimo sinceramente.

Camarda era tra i designati per battere il rigore. Sono cose che si decidono in settimana. E’ un ragazzo che anche nell’Italia Under 21 è sempre stato molto freddo a dispetto della sua età. Sbagliano giocatori che hanno molti più anni di lui, può accadere anche a lui però è un ragazzo che merita e che ho visto particolarmente dispiaciuto in panchina. Sta a noi rincuorarlo perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio e la personalità di presentarsi sul dischetto”.