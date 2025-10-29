Padovan: “Spalletti aveva troppa voglia di tornare. Anche col tatoo del Napoli, la Juve è sempre la Juve"

vedi letture

Il giornalista Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento delicato che vive la Juventus. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve: "Prendere una squadra in corsa è una diminuzione o un ostacolo? È un ostacolo non è una cosa da Spalletti. Spalletti è uno da prendere dall’inizio della stagione, dargli una squadra, formarla, scegliere anche in parte i giocatori. Sappiamo che gli allenatori scelgono sempre meno. Fare la preparazione insieme. Introitare dei concetti di gioco.

Non è da soluzione in corso però aveva tanta voglia di rientrare, troppa voglia di rientrare e come si dice nel calcio la Juve è sempre la Juve. Anche se lui si è tatuato lo scudetto del Napoli e bene ha fatto, anche se lui ha avuto un’esperienza straordinaria a Napoli ed è diventato cittadino onorario di Napoli, ma è un allenatore professionista".

