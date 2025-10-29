Chelsea, Garnacho svela: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"

Chelsea, Garnacho svela: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
Oggi alle 18:10Le Interviste
di Antonio Noto

Alejandro Garnacho ha trovato la sua prima rete con la maglia del Chelsea, segnando nella sua settima presenza in Premier League. Nonostante il gol, i Blues di Enzo Maresca sono usciti sconfitti 1-2 in casa contro il Sunderland, rendendo la serata dolceamara per il giovane argentino. Arrivato in estate dal Manchester United dopo un periodo difficile, Garnacho ha voluto raccontare la sua esperienza e le ragioni dell’addio ai Red Devils. In un’intervista a Sports Illustrated, l'obiettivo di mercato del Napoli dello scorso gennaio ha spiegato che con il nuovo tecnico Ruben Amorim le cose erano cambiate: “C’erano stati molti cambiamenti e la situazione era diventata un po’ difficile. Avevo comunque giocato molto la scorsa stagione, spesso da titolare, altre volte entrando dalla panchina”.

La svolta nella carriera di Garnacho è arrivata quando il Chelsea si è fatto avanti in modo concreto, convincendolo con un progetto chiaro e ambizioso. Il classe 2004 ha rivelato di essere rimasto particolarmente colpito dal dialogo con Maresca: “Lo stile di gioco era fondamentale per me. Me lo ha spiegato con precisione in una videochiamata e ho capito che si trattava di una decisione molto importante per la mia crescita”. Adesso, dopo la prima gioia personale, l’obiettivo dell’argentino è quello di imporsi definitivamente a Stamford Bridge e dimostrare che la scelta di lasciare Manchester sia stata quella giusta, trovando nei Blues il contesto ideale per rilanciarsi.