Chelsea, Garnacho svela: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"

Alejandro Garnacho ha trovato la sua prima rete con la maglia del Chelsea, segnando nella sua settima presenza in Premier League. Nonostante il gol, i Blues di Enzo Maresca sono usciti sconfitti 1-2 in casa contro il Sunderland, rendendo la serata dolceamara per il giovane argentino. Arrivato in estate dal Manchester United dopo un periodo difficile, Garnacho ha voluto raccontare la sua esperienza e le ragioni dell’addio ai Red Devils. In un’intervista a Sports Illustrated, l'obiettivo di mercato del Napoli dello scorso gennaio ha spiegato che con il nuovo tecnico Ruben Amorim le cose erano cambiate: “C’erano stati molti cambiamenti e la situazione era diventata un po’ difficile. Avevo comunque giocato molto la scorsa stagione, spesso da titolare, altre volte entrando dalla panchina”.

La svolta nella carriera di Garnacho è arrivata quando il Chelsea si è fatto avanti in modo concreto, convincendolo con un progetto chiaro e ambizioso. Il classe 2004 ha rivelato di essere rimasto particolarmente colpito dal dialogo con Maresca: “Lo stile di gioco era fondamentale per me. Me lo ha spiegato con precisione in una videochiamata e ho capito che si trattava di una decisione molto importante per la mia crescita”. Adesso, dopo la prima gioia personale, l’obiettivo dell’argentino è quello di imporsi definitivamente a Stamford Bridge e dimostrare che la scelta di lasciare Manchester sia stata quella giusta, trovando nei Blues il contesto ideale per rilanciarsi.