Corbo: “Conte bravo a superare la sventura, ha saputo sfruttare la rosa con diversi cambi tattici”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto giornalista Antonio Corbo: “Dall'inizio ho parlato di questi infortuni del Napoli, perché ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho suonato l'allarme e poi ho visto che gli altri sono venuti dietro. Finiamola con questi infortuni, però poniamoci che cosa è successo. Se da parte dello staff di Conte c'è stato un minimo errore e quindi un'imperfezione, questo c'è ancora il tempo per studiare, per migliorare l'altro.

Però, visto che ci sono stati degli infortuni in serie, io devo riconoscere che Conte ha saputo superare questo momento di sventura, come portare una barca in un mare molto mosso, in alto mare. Bene, Conte è stato bravo, perché ha sfruttato appieno la rosa che è molto ampia, ci sono stati più volte dei cambi tattici, abbiamo visto dei moduli che sono cambiati. E con la grinta che lui trasmette alla squadra è riuscito a portare la barca, per usare sempre una metafora di mare, in un porto sicuro. Quindi le cose vanno bene, poi non potrebbe essere più avanti il Napoli, perché con sette vittorie ha già fatto molto e deve continuare su questa scia. Io spero che il problema degli infortuni sia risolto, soprattutto studiando quello che è successo, non per farne un processo sia chiaro, ma per migliorare e capire come si può cambiare”.