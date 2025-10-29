Podcast Beretta: "Rigore sbagliato da Camarda? Giusto dare ai giovani certe responsabilità"

L'allenatore Mario Beretta è stato ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.

Cosa avrebbe detto a Camarda che ha sbagliato quel rigore contro il Napoli?

"Camarda? Non si giudica un giocatore da un rigore, per citare una canzone. Sono momenti di crescita, è stato un colpo però passare dal possibile 1-0 allo 0-1 poi. Riuscire a far punti anche contro il Napoli ti dà motivazioni ulteriori per il futuro, ma bisogna accettare che quando si mettono giovani di qualità si possono sbagliare i rigori. Ed è giusto dare certe responsabilità. Poi ci lamentiamo che non giocano i giovani. Quando uno decide che lui è il rigorista e si prende una certa responsabilità, e vuol dire che ha personalità, devi mettere in conto che possa sbagliare. Sbagliano i grandi campioni anche...".

Roma stasera che deve rispondere al Napoli. Dybala ancora falso nueve: potrebbe essere un problema non avere una punta vera?

"Segnare gol è una cosa particolare, ci sono grandi attaccanti che hanno passato anche mesi senza fare gol. Può essere un problema, ma ricordo che all'Atalanta i suoi esterni facevano molti gol, visto che portava tanti uomini davanti. E segnavano anche centrali. Ci vuole però che vadano oliati certi meccanismi per far segnare anche le punte".

Questa Atalanta vale la Champions?

"Gasperini ha fatto nove anni lì, cambiare non è semplice. L'Atalanta ha fatto una crescita pazzesca negli ultimi anni, perde alcuni calciatori, ne prende di nuovi e non è immediato che faccia subito bene, visto che c'è anche un nuovo tecnico. Ogni stagione si riparte poi da zero, al di là di quelle cose. Da Champions non so, è indietro ora, ma siamo ancora all'inizio e vedremo come procederà il campionato. Sicuramente la classifica è corta e può rientrare tranquillamente".