Del Genio: "Meglio che non c'è De Bruyne? Ha ragione Conte, fa ridere!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "'Meglio che non c'è De Bruyne', non dirò mai una cosa del genere, perché non la penso nemmeno lontanamente. Se dobbiamo passare all'umorismo veramente mi può stare bene, quando si parla di umorismo ci pensano altri. I commentatori tv e i commentatori arbitrali sono molto bravi a scatenare il nostro umorismo, però le partite sono una delle poche cose serie che sono rimaste del calcio e parliamone seriamente.

Parlandone seriamente significa non mettere in discussione un giocatore come De Bruyne, analizzare cosa si può fare per metterlo nelle condizioni migliori per esprimere il suo talento mi sembra per il futuro un argomento interessante. Il resto che abbiamo sentito veramente a ragione Conte fa solamente ridere non si può sentire quella cosa che è stata detta".