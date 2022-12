Pagni svela “Seguivo Lobotka quando ero al Milan, ma scrissi che non era all’altezza”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Danilo Pagni, direttore sportivo

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Danilo Pagni, direttore sportivo: “Io andai a vedere Lobotka quando giocava al Celta Vigo e non ero convintissimo di lui e scrissi “Attualmente non è da Milan”, Gattuso già me ne parlava bene di lui, ma io lo vedevo un po’ arrotondato. Lobotka mi dava l’impressione ancora di non essere un giocatore da Milan, ma oggi a distanza di 4 anni ha fatto il vaccino tecnico del campionato italiano. Quando presi Pobega al Milan qualcuno disse che fosse un po’ acerbo, ma se il giovane non ha pressioni esterne non viene formata la sua personalità.