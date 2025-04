Pagotto: “Meret portiere zen! Tutto quel tempo bersaglio di critiche, è forte caratterialmente”

Angelo Pagotto, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret è un portiere zen perchè per stare tutto questo tempo a Napoli, bersagliato dalle critiche, vuol dire che è un ragazzo forte caratterialmente.

Farebbe bene a rinnovare col Napoli, le grandi squadre sono a posto coi portieri a parte l’Inter. Io avrei firmato subito il rinnovo, ma è un gioco delle parti che fanno i procuratori. Lui pensa solo a giocare ed ad allenarsi, al resto ci pensano gli altri”.