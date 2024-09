Palermo, Dionisi non ci sta: "0-5? Il Napoli non c'entra niente con noi! Sfido chiunque…”

Lunedì alle 19:30 il Palermo fa visita al Sudtirol, che in questo momento ha un punto in più dei rosanero in classifica

Lunedì alle 19:30 il Palermo fa visita al Sudtirol, che in questo momento ha un punto in più dei rosanero in classifica: la squadra di Alessio Dionisi è a quota 8 punti dopo 6 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Proprio il tecnico è intervenuto in conferenza stampa in vista del match: "Contro il Sudtirol non solo servirà una prestazione tecnico tattica, ma anche caratteriale. Altrimenti non porti a casa le partite" - le sue parole raccolte dall'Ansa - "Dobbiamo lavorare sulla continuità andare oltre l'episodio".

Dionisi si riferisce a chi nel parlare del Palermo si sofferma ora a guardare soprattutto la sconfitta per 5 a 0 subita contro il Napoli: "Si tende più a soffermarsi sul negativo che sul positivo. Non possiamo essere soddisfatti, ma siamo all'inizio, le aspettative sono alte. Siamo ambiziosi. Lunedì avremo una partita difficile. Col Napoli è andata male, ma sfido chiunque, dopo 12 minuti, a subire due gol e poi rimanere in dieci, contro il Napoli che è di una formazione di livello superiore. Sappiamo di essere in B e di avere un cammino non facile. Il Napoli non c'entra niente con noi in questo momento. Parliamo del Sudtirol, una squadra più esperta di noi. In casa giocano con un'identità chiara. Noi abbiamo la nostra che stiamo costruendo".