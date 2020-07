Palladino su Gattuso: "Deve far ritrovare la via del gol agli attaccanti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raffaele Palladino, allenatore settore giovanile Monza: “Gasperini? Ho avuto la fortuna di aver avuto Gasperini da giovane, dai 18 anni fino ai 21. È un vulcano nello spogliatoio, fuori dal campo è eccezionale, buono, tranquillo e sorridente. Pretende da tutti il 100%, nella partita di ieri penso che a fine primo tempo abbia ribaltato lo spogliatoio, è un focoso, usa termini e parole dure nei confronti dei suoi calciatori, non per cattiveria, ma per stimolare. È uno che striglia parecchio, ma oltre questo, ha una grandissima qualità: leggere bene la partita in corso, penso sia uno dei migliori in Italia in quest'ambito. Il suo “segreto”, oltre le qualità tecniche, è l'intensità che ricerca durante la settimana. Atalanta-Napoli? Gattuso ha dato intensità ed identità alla squadra, si è concentrato molto a non prendere gol, ma ha perso un po' dal punto di vista offensivo: va ritrovata la lucidità dal punto di vista offensivo. Gattuso deve essere bravo a far ritrovare la via del gol agli attaccanti ed un giusto equilibrio".