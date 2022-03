Palmeri: "Al Napoli manca solo una cosa per lo scudetto. Dipende tutto da Osimhen..."

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri si sofferma sulle possibilità scudetto del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri si sofferma sulle possibilità scudetto del Napoli: "No, scusate, ma al Napoli cosa manca? In verità, solo la facilità di andare in gol. Il Napoli difende che è una meraviglia, ha un ottimo gruppo, ma ci mette parecchio a produrre occasioni. Teoricamente, quello che manca è che Osimhen si sblocchi definitivamente e cominci a segnare con una frequenza da capocannoniere.

Non è detto che non succeda, ma finora il maggior cannoniere del Napoli ha segnato solo 7 gol (con tre giocatori: Insigne, Osimhen e Mertens). Ben 13 squadre hanno un top scorer con più reti, dunque al di là della sfortuna il problema di continuità sotto porta è evidente. Ma se Osimhen cominciasse a trovare continuità, occhio..