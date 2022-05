Palmeri: "Ancelotti trattato male a Napoli, dicevano che fosse bollito..."

È il dna del Real Madrid, ha vinto il cuore dei campioni. Fortuna? Puoi essere fortunato una volta, non sempre. Il City ha una rosa fantastica

È il dna del Real Madrid, ha vinto il cuore dei campioni. Fortuna? Puoi essere fortunato una volta, non sempre. Il City ha una rosa fantastica, ma non ha campioni: l’unico è De Bruyne. E in queste partite così delicate, come la finale contro il Chelsea l’anno scorso, paghi la mancanza di giocatori così”. Esordisce così Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia e opinionista di TuttoMercatoWeb.com, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto dell’intervento:

Ancelotti non era bollito…

“Eh sì. E poi ha sempre vinto in maniera diversa, fin dal 2003 col Milan. A Madrid ha esorcizzato il fantasma della Decima Champions, perdendo il campionato nel secondo anno solo contro il Barcellona di Neymar, Messi e Suarez. Nel 2018, quando era al Bayern, ha affrontato in semifinale il Real Madrid, che ha avuto episodi arbitrali molto favorevoli. Al Napoli al primo anno è arrivato secondo, in quello dopo invece ha passato il girone di Champions con Psg e Liverpool. Uno si deve fare un esame di coscienza anche a livello giornalistico: è stato trattato male Ancelotti a Napoli, ho letto cose strane in quel periodo”.