Palmeri distrugge Allegri: "Gioca a nulla, ma chi conosce nella stampa per essere così protetto?"

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri commenta negativamente la prestazione della Juventus in Champions League contro il Villarreal: "Ma chi conosce Allegri nella stampa per essere così protetto?! Da 7 mesi gioca a nulla, spreca ogni risorsa, non ha aggiunto nulla, non ha fatto crescere di rendimento alcun giocatore.

E’ davvero il segreto di Pulcinella chiaro a tutti, ma per qualche strana congiunzione di pianeti è dotato di una protezione che lo rende immune da ogni chiamata in causa. Ma adesso, perfino i tifosi juventini si sono stufati".