Palmeri: "ADL con le sue azioni toglie terra da sotto ai piedi di Spalletti"

Critiche eccessive per Luciano Spalletti. Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb

Critiche eccessive per Luciano Spalletti. Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb scrive: "Chiude il Napoli, ma come chiude? Spalletti non merita minimamente questo trattamento: sì, ha sbagliato la gestione delle partite cruciali, ma ha portato a lottare per lo scudetto una squadra che poteva lottare per il posto Champions.

Eppure le azioni di De Laurentiis gli tolgono la terra sotto i piedi: ricorda il finale del primo anno con Ancelotti, quando nei fatti gli tolse la fiducia, e il secondo anno fu soltanto un’agonia prima di recidere anzitempo. E con Spalletti, assurdamente, la fine è ormai già nota.