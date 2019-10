Palmeri: "Il pari col Genk ha compromesso le speranze di primo posto, il Napoli deve crescere..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Tancredi Palmeri parla così del Napoli: "Se l’Atalanta si è potuta giocare secondo i suoi dettami la partita a Manchester, e ci ha sbattuto sopra il muso, al Napoli tocca invece crescere. Ma al di là del risultato a Salisburgo contro una squadra che come minimo farà sicuramente penare fino alla fine, quello che conta è l’atteggiamento di squadra in partita e soprattutto nel prosieguo. Già il pareggio di Genk può aver compromesso le speranze di primo posto, ma soprattutto dopo la vittoria contro il Liverpool sembrava finalmente essere stato compiuto il passo di maturità di tutto l’ambiente: ovvero la differenza del ragionare da grande squadra, a prescindere che poi il titolo arrivi o meno. Ma da quella partita in poi il Napoli si è ancora una volta compiaciuto troppo, come appunto se fosse arrivato a compimento anziché capire che doveva essere l’inizio del percorso. E le parole, troppe, su ogni argomento delicato, non aiutano di certo…".