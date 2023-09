Palmeri: "Il Tik Tok su Osimhen è il tubetto di dentifricio, situazione instabile"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palermi ha parlato del caso Osimhen.



Il video di tiktok su Osimhen è il tubetto di dentifricio spremuto dalla parte opposta su cui marito e moglie hanno trovato il pretesto per litigare così tanto da arrivare a lanciarsi i piatti, cancellare i post su Instagram, e chiedere il divorzio. Salvo fare pace, o meglio, arrivare a un armistizio per la quiete di casa, che ci sono i bambini da accompagnare a scuola e la spesa da andare a fare. Ma la quotidianità non farà dimenticare quello che è successo, o meglio quello che si vive.

Follow the money: come avevo scritto già altre volte prima che scoppiasse il finimondo, ebbene da 3 mesi si diceva che il rinnovo di Osimhen fosse cosa fatta, e che c’erano dettagli su clausola e stipendio ma dai l’accordo c’è. Ebbene viene giugno, viene luglio, viene agosto, viene settembre, viene ottobre, e di accordo non c’è ombra. E nemmeno di calendario di incontri. E Osimhen continua a guadagnare sei volte meno di quanto offrivano dall’Arabia, e soprattutto non ha ancora ottenuto quella clausola da non più di 110 milioni che praticamente gli garantirebbe l’uscita la prossima estate - ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2025. E finche questa situazione non sarà risolta, vuoi le sostituzioni, vuoi gli schemi dell’allenatore, vuoi il grande freddo con il club, ma finché sarà così quello tra Osimhen e Napoli sarà solo tregua non pace, e anche instabile. E poi verrà il mercato di gennaio, e occhio…".