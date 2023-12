Palmeri insiste: "Non è mai fallo di Lautaro, anzi c'è mezzo di fallo di Lobotka su di lui"

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Tutte le grandi partite la Juve non le ha cominciate arroccandosi e sfruttando le occasioni. In Juve-Inter la Juve, nel primo tempo, ha fatto la sua partita, ma la produzione offensiva è povera. Fa un calcio che ha esasperato l’efficienza, però nelle grandi partite non è sempre così in tutti i 90 minuti. Pensare ad una Juve che si chiuderà nei 30 metri è sbagliato, la Juve occuperà il campo alta per recuperare le palle perse. Il Napoli deve stare molto attento, deve fare come ha fatto l’Inter che ha preferito non rischiare.

Fallo di Lautaro su Lobotka? Non è mai fallo, è un mezzo fallo di Lobotka su Lautaro e l’arbitro ha lasciato continuare giustamente. Se non ci fosse stato Barella a recevere il pallone l’arbitro avrebbe fischiato fallo per l’Inter. L’AIA non sospenderà Massa per il Napoli, ma visto che il Napoli s’è lamentato apertamente eviteranno di assegnarlo al Napoli. Per me c’è più il rigore su Osimhen che il fallo su Lobotka”.