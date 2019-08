Palmeri: "Per James non ci sono proposte migliori del Napoli. ADL preferirebbe spendere per profili come Pépé"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Beinsport: "Io capisco i tifosi che dicono James non si sblocca, Pèpé per 10mln di commissioni e Icardi è in standby. Se uno dei tre grandi obiettivi non dovesse arrivare, capirei il disappunto. Non è semplice, è l'ultimo salto da fare per il club. James vuole il Napoli, ma il Real Madrid non lo presta e quindi da lì non si esce. ADL è pokerista, gioca col tempo con Real e Inter e uno dei due deve uscire allo scoperto. E' il classico gioco in cui se vinci sei figo, se perdi... ma è un gioco anche a cui il Napoli deve giocare perché non ha le finanze degli altri club top. Poi per James non è manco arrivata un'offerta più alta, lo stesso per Icardi. Al limite il Real se lo può tenere. Il discorso di ADL ci sta, dice perché al Bayern in prestito biennale ed a noi niente, ma lì il Real non aveva esigenze ed ora deve fare mercato. ADL ragiona a livello industriale, deve incorporare un bene da far fruttare a livello economico, posso spendere per Pépé il doppio di James perché è giovane e mi fa crescere, James invece pure se fa bene non posso mai valorizzarlo a più di 40, ma rilancerebbe tanto l'entusiasmo dei tifosi e io lo prenderei a titolo definitivo".