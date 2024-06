Palmeri: “Per me Kvara vale 80mln, ma non lo venderei adesso per un motivo”

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di TvPlay

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di TvPlay: “È ingiustissimo tirare la croce su Kvaratskhelia. Da solo ha provato più volte a trascinare il Napoli, però, non per colpa sua, si è incaponito in un gioco io contro tutti per colpa più della squadra. Per me Kvara ha una valutazione sugli 80 milioni, se prendi di più bene, ma io non lo venderei nemmeno perché non ha senso cederlo adesso che è in down, meglio aspettare che torni quello dell’anno scorso”.