Palmeri si interroga: "Perchè tutta queste depressione nell'ambiente Napoli? È tutto ancora aperto"

Perchè tutta questa depressione nell'ambiente Napoli? Se lo chiede Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb scrive: "Ma che problema hanno all'interno del mondo Milan e Napoli? Ma perché tutta questa depressione? Ok, numericamente l’Inter è tornata padrona del suo destino, ma non ragionevolmente.

L’Inter deve giocare almeno due partite in più del Napoli, deve andare a Bologna dove le prestazioni recenti dimostrano che sarà difficilissimo prendere i tre punti, deve ricevere la Roma dopo il derby di Coppa Italia, ma sulla base di cosa si pensa che le vincerà tutte? Anzi, ogni giornata qua sarà uno stillicidio".