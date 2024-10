Palmeri: "Spalletti, perché Raspadori per Retegui? Serviva una punta vera..."

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di SportItalia Tancredi Palmeri: "Nazionale? Ho avuto paura che con la Francia fosse stato un caso, ma contro il Belgio c’è stata la dimostrazione che non è così. Spalletti ha capito i limiti della squadra, forse prima è stato un po’ presuntuoso, ed ha cambiato tattica e atteggiamento. C’è stata un'evoluzione!

Sulla partita ha pesato l’espulsione di Pellegrini. Devo dire la verità non mi è piaciuta la scelta di sostituire Retegui con Raspadori. Stavamo soffrendo, avrei preferito che fosse entrato Lucca. Era una partita che potevamo vincere per 3 a 0. Alla fine è andata così, non ci possiamo fare nulla.

Caso Ultras? Cito la nota che ha fatto l’Inter due giorni dopo l’informativa sugli arresti: “Noi abbiamo informato con PEC ogni passaggio giornalmente”. La Digos gli ha dato luce verde. È tutto scritto! Vediamo se ci saranno altri aggiornamenti. Da quello che esce non mi sembra che ci siano stati dei comportamenti scorretti da parte della nerazzurra".