Palmeri sul rigore non concesso a Milik: "Giua inconcepibile, potrebbe aver violato il protocollo!"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di è intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri, per commentare il momento del Napoli di Gattuso dopo la sconfitta contro il Lecce: “Giua ieri ha preso una decisione inconcepibile. Non sapevo e non potevo credere che Giua avesse arbitrato anche Juve-Genoa e invece è proprio così. In quel match, il Var poteva anche non chiedere all’arbitro di andare al monitor, ieri invece avrebbe potuto. Se il Var gli ha detto che era rigore, Giua ha violato il protocollo non andando al monitor, ma non ne abbiamo la certezza. Milik può anche accentuare il tuffo, ma ciò non giustifica Giua perché il contatto c’è.

Credo ancora che la Juventus vincerà lo scudetto perché ha ancora tutti gli scontri diretti in casa, ma è avvincente questo campionato”.