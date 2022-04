Palmeri sullo scudetto: "A Napoli ci credono tutti tranne i tifosi, adesso tocca a loro"

"I più scettici ancora una volta sono i tifosi, finora ancora incapaci di fare sentire l’effetto Maradona".

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della corsa scudetto soffermandosi sul Napoli: "Il Napoli riceve la Fiorentina, poi rimane in casa ma arriva una Roma in fiducia per quanto fiaccata dalla Conference League, per poi andare da un Empoli mai banale, accogliere un Sassuolo mai arrendevole, viaggiare dallo spauracchio Torino, ospitare un gemellato Genoa che chissà non sia già retrocesso, e infine viaggiare dallo Spezia che si spera sia già salvo. In verità il calendario arride completamente al Napoli, che a questo punto può e deve crederci, e difatti nel club tutti ci credono: i più scettici ancora una volta sono i tifosi, finora ancora incapaci di fare sentire l’effetto Maradona - finora, ma adesso tocca a loro".