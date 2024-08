Pampa Sosa: "Rafa Marin? Non è pronto, Conte con quelle parole l'ha bocciato"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Pampa Sosa parlando anche delle parole di Antonio Conte su Rafa Marin e le scelte in difesa: "Se devo essere crudo, Conte l'ha bocciato con quelle parole. Ha detto in pratica che non è pronto. E questo mi sorprende. Un altro difensore? Col ritorno di Buongiorno il Napoli ne guadagna molto, Di Lorenzo braccetto non mi è dispiaciuto, è stato uno dei pochi positivi nella catastrofe di Verona e può fare quel ruolo.

Io poi preferirei la linea a 4, ma nella linea a 3 di Conte è da capire Olivera braccetto mancino, nell'Uruguay ha fatto il centrale ma a 4 ed il quinto. Potrebbe adattarsi. Con Buongiorno centro-sinistra e Di Lorenzo centro-destra avresti un'uscita pulita, però poi dovresti mettere Mazzocchi alto ma non ha convinto per niente. Mazzocchi è un'ottima alternativa, ha forza e dà l'anima in campo, ma non lo vedo titolare in un Napoli da vertice. Mi dispiace, ma è così. Per avere Di Lorenzo a destra da esterno, dipende molto da Olivera perché scali Rrahmani centro-destra e Buongiorno al centro".