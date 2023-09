Pandev: "Che gioia lo scudetto del Napoli, felice per la città e per Elmas"

Goran Pandev ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport' e ha parlato dei principali pericoli per la Nazionale di Luciano Spalletti

L'ex stella della Nord Macedonia Goran Pandev ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport' e ha parlato dei principali pericoli per la Nazionale di Luciano Spalletti in vista del match di sabato sera a Skopje: "Bardhi, ex Levante e ora al Trabzonspor, sarà il capitano. Elmas lo conoscete, può accendere la luce. Mi piace molto Miovski, l’attaccante dell’Aberdeen: in Scozia sta facendo bene, vede la porta, in Serie A riuscirebbe a starci credo. E poi c’è Trajkovski (il match winner di Palermo) che però è svincolato e non ha fatto preparazione".

Sul campo di ct in casa Italia, questo il pensiero di Pandev: "Non conosco le dinamiche, Mancini ha fatto grandi cose ma forse per ripartire e creare nuovi stimoli è meglio così. Qualche dubbio resta, se n’è andato nel momento sbagliato, vicino alle qualificazioni, ma forse voleva cambiare aria e più di così, dopo l’Europeo, non si poteva fare. Spalletti mi sembra l’uomo giusto. Lo conosco, bravissima persona. E ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso. Sono felice per lo scudetto, per la città dove ho ancora tanti amici e per Elmas".