Pandev: "Napoli disastroso col Psv, ma Conte in Italia è un fuoriclasse"

vedi letture

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola alla vigilia del match di domani. "Il Napoli a Eindhoven mi ha deluso. Ha fatto una partita disastrosa. In Europa non si devono fare queste figure. Se vedo favorita l'Inter? Champions e Serie A sono diverse. Per l'Inter non sarà una passeggiata. Conte, soprattutto in campionato, è un fuoriclasse, e ce ne saranno tanti anche in campo. Più che la tattica, mi aspetto che possa essere decisiva una grande giocata, in una cornice incredibile.

Cosa ricordo di Napoli? Abitavo al Vomero, cenavo a Posillipo. Mi spiace non avere ancora visitato il murale per Diego ai Quartieri Spagnoli. Se mi sono portato via qualche scaramanzia? Non sono scaramantico, ad alti livelli si arriva con lavoro, correttezza e determinazione e queste erano le caratteristiche del Napoli, quando ci ho giocato. Si capiva che sarebbe arrivato in alto".