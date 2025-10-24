Renica: "Napoli ha la rosa più forte del campionato. Inter favorita? No..."

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Sono molto sorpreso per questa improvvisa fragilità della squadra. La sconfitta in Champions deve far riflettere. La squadra sembra stanca, poco lucida, non è attenta, non è concentrata. Inter? Per qualcuno adesso è favorita, ma non sono mica d'accordo. Il Napoli è campione d'Italia e Conte resta un grande allenatore, uno che non molla mai e sono convinto che preparerà una grande partita.

Quest'anno il Napoli ha la rosa più forte. Ripeto, a me piace molto com'è stata costruita la squadra e quindi metto il Napoli tra le favorite assieme all'Inter e al Milan che non ha le coppe e che quindi ha un gran vantaggio da poter sfruttare".