D'Agostino su Conte: "Dopo 6-2 si chiede solo scusa e non si parla di mercato"

L'ex regista Gaetano D'Agostino, oggi allenatore, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio: "Conte si è preso poca responsabilità, doveva chiedere scusa e stop. Non doveva parlare di mercato, degli acquisti dopo un 6-2. Bisogna chiedere scusa da allenatore e basta. Qualsiasi altra cosa che dice è sbagliata. Soprattutto non si deve parlare di mercato.

Bisogna capire se la coperta la vuoi che ti copra il collo o i piedi. Conosciamo Conte, sappiamo che quando non gli si prendono certi calciatori bussa alla porta e certe volte pure in maniera pesante. Ora che te ne prendono nove parli di esubero? Stimo Conte, ma non sono d'accordo. Ma vi ricordate a gennaio senza Kvara? Lì giustamente ne parlava ma ora con nove giocatori nuovi estremizzi tutto".