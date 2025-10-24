Katia Ancelotti: "Non sente Gattuso dal cambio di Napoli. Ci è rimasto male"

Katia Ancelotti, figlia di Carlo, allenatore ex Napoli, oggi ct del Brasile, ha parlato al Corriere della Sera del rapporto tra il papà e Gattuso, suo ex calciatore al Milan e poi collega. Il riferimento è alla staffetta sulla panchina del Napoli: "Non si sono più sentiti, nè visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia".

Sull'esperienza al Napoli: "Non ha dato peso alle critiche. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro. Dai suoi ex calciatori mai sentito un commento negativo. Eppure dai racconti che ricevo quando si arrabbia è terribile. Di papà resta impressa la persona".