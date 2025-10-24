Chiariello incredulo: "Ho letto questo hashtag sui social, ma siamo impazziti?"

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc alla vigilia della partita contro l'Inter: "Passeggiata nerazzurra? Manco per niente. Conte dopo le coppe ha vinto due volte su due. E' una partita che dirà molto della stagione. Il Napoli resta in linea con gli obiettivi. Addirittura sui social si parla di #Conteout, ma siamo impazziti? Il successo ci ha dato alla testa?

Ci sta che per qualcuno Conte non sia l'allenatore preferito avendo avuto un passato juventino. Anche io non perdevo occasione di attaccarlo in maniera forte alla Juve, ma era un avversario ed era tanti anni fa. Poi da ct dell'Italia ci ha reso orgogliosi con una squadra non all'altezza della situazione e infatti ha fatti quasi un miracolo", le sue parole a difesa del tecnico dopo le critiche ricevute post Psv.