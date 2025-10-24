De Bruyne punta? Milanese: "Può fare quel ruolo, ha qualità sopra la media"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, direttore sportivo ed ex difensore, fra le tante, di Napoli ed Inter.

De Bruyne impiegato da falso nueve: come lo vedrebbe in quella posizione?

“Si potrebbe provare lì: ha qualità tecniche superiori alla media. Certo, gli manca ancora un po’ di ritmo partita, ma è un calciatore che fa sempre la differenza quando tocca il pallone. Se si crea la giusta intesa attorno a lui, può interpretare quel ruolo molto bene".

Conte ha alternato diversi moduli: qual è più adatto a questa squadra?

“Io credo che il Napoli renda meglio con il 4-3-3. È il sistema che ha permesso di vincere lo scudetto sia a Spalletti che a Conte, e valorizza gli esterni offensivi, che sono fondamentali in questa squadra. Quando gli esterni stanno bene, il Napoli riesce a esprimere il suo gioco migliore. L’uomo tra le linee deve rimanere dentro il campo e dare equilibrio, ma la pericolosità principale arriva proprio dalle fasce. Insomma, Conte ha vinto uno scudetto giocando principalmente col 433, i calciatori sono idonei a questo sistema, dunque il mister dovrebbe tornare a giocare così".

Noa Lang, parlando ai media olandesi, ha detto di essere riuscito a parlare con Conte solo una volta. Secondo lei c’è un problema di comunicazione in casa Napoli?

“Può capitare che, in momenti particolari, qualcuno possa sentirsi poco coinvolto. Non parlerei di ribellione, ma di personalità che in qualche occasione provano a farsi sentire. Conte però non guarda in faccia a nessuno, questo lo sappiamo: pretende molto e lo fa per ottenere risultati. È abituato a gestire gruppi importanti. E se c’è una persona in grado di sistemare certe dinamiche nello spogliatoio, quella è lui".