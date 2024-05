Panucci: "Curioso di vedere Gasperini in una big. Sa gestire giocatori da 9.5/10?"

L'ex difensore Christian Panucci ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

L'ex difensore Christian Panucci ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Sarà dura per l'Atalanta e sarà dura per la Juventus, ci aspetta una grande finale. Sarà una gara molto equilibrata, malgrado ciò che ha detto l'ultimo week-end".

Ti aspettavi la Juventus arrivasse con tutte queste difficoltà al finale di stagione dopo quel girone d'andata?

"La sensazione è che dopo il girone d'andata abbia spento un po' la luce. E' vero che poi è complicato riaccenderla, ma ha i giocatori per provare a vincerla. E' chiaro che non sarà facile perché arriva in un momento non propriamente positivo a livello di testa".

Per Allegri è un ciclo finito?

"Innanzitutto quello che gli hanno chiesto ha fatto, se dovessimo chiudere gli occhi e guardare la classifica è in Champions... E' chiaro che la qualità del gioco a volte non è stata al top del livello, anzi. Però non lo so, non spetta a me dirlo. Sono convinto che Max sia un allenatore forte, ma ci vogliono i giocatori forti".

Cosa pensi di Gasperini?

"E' un grande allenatore e la prima sfida con grandi giocatori (all'Inter, ndr) non è andata bene. Probabilmente anche lui avrà voglia di vedere se potrà allenare le top squadre, lui è in grado di migliorare i giocatori da 7/7.5 ma riuscirà a imporsi quando troverà quelli già da 9.5/10?".

Ce la può fare l'Atalanta in finale di Europa League?

"Ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions, sarei molto felice per De Rossi. E poi per l'Atalanta sarebbe il primo trofeo europeo, questa finale ha tanti significati".