Panucci: "Inter stanca, ma in Europa tutte le big giocano tante gare"

L'ex difensore dell'Inter Christian Panucci ha parlato a Mediaset dopo il ko dell'Inter nel derby contro il Milan in Coppa Italia: "Se andiamo a vedere, il Barcellona è primo nella Liga, è in finale di Coppa del Re, ha la Champions League. Tutte le grandi squadre hanno tante partite, quello che fa la differenza in una stagione, soprattutto in questo momento, è la testa. Oggi l’Inter è sembrata leggermente stanca, come se avesse fatto fatica a recuperare mentalmente". Il riferimento è alle tante partite dei nerazzurri che, però, per Panucci, non deve essere un alibi per la squadra di Inzaghi.

