Paolantoni: "Nudo per Napoli per un fioretto. Mi rattrista che ci sia questo moralismo"

"Napoli dovrebbe essere una città indirizzata verso la libertà, l'ironia e il divertimento".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'attore napoletano Francesco Paolantoni ha parlato del fioretto fatto dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli: "Mi è venuto in mente a Le Iene, mi sono fatto incastrare. Prima dovevo farmi frustare con una pizza bollente e poi girare nudo per Napoli mangiando la pasta e patate con la provola, che io adoro molto. Mai mi sarei aspettato questo clamore per una passeggiata co cul a for.

Mi sto divertendo molto e un po' mi rattrista che in questa città ci sia questo moralismo. Napoli dovrebbe essere una città indirizzata verso la libertà, l'ironia e il divertimento. Ho avuto anche molti apprezzamenti dalla donne".