Paolo Belli: “Tifo Juve, se non vinciamo lo Scudetto spero lo faccia il Napoli”

Paolo Belli, cantante e tifoso della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Prima che arrivasse Giuntoli vi dissi che il Napoli aveva preso un grandissimo diesse ed avevo ragione. La 10 a Kvaratskhelia? No, non esageriamo, non gliela darei. Scudetto? Arriverà, sicuramente. Sono tifoso della Juventus, ma se proprio non lo vinciamo noi spero lo vinca il Napoli. Sono felice anche per Spalletti, è giusto che vinca lui per il gioco che sta esprimendo. Champions? Se il Napoli la vincesse non ci sarebbe niente di strano. Se c’è una squadra che se la merita la Champions è proprio il Napoli”.