Paolo Cannavaro: "Per lo scudetto è solo questione di tempo. Oggi c'era troppa tensione"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport direttamente da New York dopo l'1-1 dei partenopei contro la Salernitana: "A noi napoletani festeggiare non ci pesa... Di certo non ci fermeremo per aspettare le prossime partite. Oggi è stata una bella sensazione. Stare lontano da casa, ma non sentirne la mancanza è una bellissima sensazione. Doveva finire diversamente, ma non facciamo drammi, è solo questione di tempo. Oggi c'era un eccesso di tensione, alcuni provavano poco giocate che hanno fatto vedere per tutto il campionato, si vedeva che avevano il freno a mano tirato".

E la gara dell'Inter come l'ha vissuta?

"Mi interessava solo il risultato. Poi è stata una festa, è giusto che sia così finché non ci sarà la festa".

Quando se ne è andato dal Napoli, pensava fosse passato il meglio?

"La storia del Napoli è lunga e tutti la sanno. Ma con De Laurentiis è come se fosse rinata e tutti quelli che hanno contribuito hanno portato a questi risultati. Da quando ho messo piede a Napoli ho sempre creduto nella mia città e nella società nuova. Dalle elementari, siamo passati alle superiori e ora stiamo per prendere la laurea con il 100 e lode. Per la Champions mi è dispiaciuto: vedendo il Milan e confrontandolo con il campionato, pensavo di poter portare a casa la qualificazione. Invece in quella competizione è storia a sé".