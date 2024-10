Papà Reina: "Pepe ama Napoli e i napoletani, sempre bello tornare! Su un futuro nel club..."

Miguel Reina, padre di Pepe Reina, portiere del Como, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli: “Pepe nel suo cuore ha il Napoli, per lui e la sua famiglia è sempre bello tornare a Napoli. Il Napoli ha una gran squadra e sta dimostrando di fare cose buone con Antonio Conte in panchina, la squadra è particolarmente forte e domani sarà difficile per il Como far risultato al Maradona.

Alex Meret? Ha grandissime qualità, è tra i migliori portieri d’Italia. E’ un calciatore che a Napoli ci sta bene. Reina futuro dirigente del Napoli? Solo Dio sa il suo futuro, quello che posso dire è che lui ama Napoli ed i suoi tifosi, se poi vorrà diventare un dirigente del Napoli non lo so. Sczeszny? Spero che farà bene col Barcellona, resta uno dei migliori in circolazione”.