Papà Simeone felice per il Cholito: “Gioca in una squadra molto buona che sfrutta una sua caratteristica”

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

L'allenatore Diego Simeone, al termine del match vinto dal suo Atletico Madrid contro il Porto, ha parlato di suo figlio Giovanni in gol all’esordio in Champions col Napoli: “Per quanto riguarda Giovanni, sono molto contento per lui. Ha lavorato tantissimo per arrivare a questa Champions che ha tatuato sul braccio fin da quando era piccolo. Gioca in una squadra molto buona che attacca molto, è una caratteristica importante per lui che attacca molto dentro l’area. Quindi sono molto contento per lui”.