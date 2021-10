Paparesta su Inter-Juve: "Così classe arbitrale perde credibilità, Mariani aveva già giudicato il contatto"

Gianluca Paparesta, ai microfoni delle Iene, critica aspramente l’utilizzo del Var durante Inter-Juventus: “Secondo me il Var ha sbagliato, c’è disparità di applicazione delle regole. Questo fa perdere credibilità all’intera classe arbitrale. In due vanno a cercare di colpire il pallone, lì l’arbitro è a due metri e per lui non è rigore.

L’arbitro ha visto il tocco, ma ormai la giocata è stata fatta e secondo Mariani non era rigore, ed anche secondo me. Quello non è un chiaro ed evidente errore, l’arbitro dal campo non ha avuto percezione del fallo”.