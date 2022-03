Paparesta: “Torino-Inter e Napoli-Milan episodi pesanti. L’AIA dia una spiegazione”

"Penso che dovrebbe essere reso pubblico il perché dell’errore: l’Aia dovrebbe spiegarlo”.

© foto di Federico Gaetano

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ incomprensibile che Massa non sia andato al Var sull’episodio da rigore in Torino-Inter. Errori gravissimi sono stati fatti anche Napoli-Milan: su Osimhen è rigore netto. Stanno sottovalutando troppo questi episodi. Leggo che ci saranno delle sanzioni per Massa e Guida, penso che dovrebbe essere reso pubblico il perché dell’errore: l’Aia dovrebbe spiegarlo”.