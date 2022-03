Papin: "Quand'ero al Marsiglia il Napoli mi voleva e venne fino in Francia per convincermi"

Jean-Pierre Papin ha giocato per il Milan, ha vinto un Pallone d'Oro nel 1991, ha fatto la storia del calcio. E poteva giocare anche al Napoli.

© foto di Alessio Alaimo

Jean-Pierre Papin ha giocato per il Milan, ha vinto un Pallone d'Oro nel 1991, ha fatto la storia del calcio. E poteva giocare anche al Napoli. A rivelarlo è lui stesso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quando ero a Marsiglia mi voleva il Napoli. Vennero fino in Francia per convincermi, ma su di me c’era anche il Milan, e nel Milan c’era Van Basten. Io volevo giocare con Marco... Sapete come è andata, no?".