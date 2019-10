Pardo: "Il Napoli non deve farsi prendere dal panico. Insigne? Non è imprescindibile"

Pierluigi Pardo, commentatore per Dazn è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione ‘’Si Gonfia La Rete”, queste le sue dichiarazioni: “Per Milik il gol è stato fondamentale per ridargli la fiducia che gli mancava, Anche Insigne ha fatto bene in Nazionale,



Napoli? Il Napoli deve essere bravo a non farsi male da solo, non bisogna farsi prendere dal panico, c’è tutto il tempo per recuperare in campionato.



Insigne? Il valore di Insigne non si discute, il tema con lui è tattico, nel 4-4-2 gli viene richiesto un lavoro che lo penalizza, mentre il 4-3-3 è casa sua. Credo che Insigne non sia imprescindibile per il Napoli ma comunque è un grande giocatore. Se vuole migliorare deve togliere l’intermittenza che lo accompagna.



Nazionale? Sono sette partite non proibitive ma non era scontato fare così bene. Bisogna fare un applauso a Mancini".