Pardo: "Il Napoli s'è rinforzato, mi aspettavo più abbonamenti. Il dato è deludente"

A Radio Marte nel corso di "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Pierluigi Pardo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il dato degli abbonati del Napoli è un po' deludente. Mi aspettavo molto di più. A volte ci sono delle reazioni che non sono perfettamente razionali, in serie C era presente un pubblico straordinario.



Ti aspettavi di più dal Napoli? Il Napoli sul campo ha lanciato tanti messaggi contraddittori. In avanti c'è tanta qualità e possibilità di divertire. Dietro invece si balla un po anche se Manolas e Koulibaly restano fortissimi.



Sabato comincia davvero il campionato di serie A? Penso che quest'anno ci troviamo di fronte ad un campionato equilibrato. La Juventus resta la favorita, ha una rosa tanto profonda. Se Sarri trova la famosa quadra nella gestione degli uomini allora avranno un grande vantaggio. Il Napoli si è rafforzato e si è avvicinato alla Juve mentre l'Inter mi entusiasma.



Dichiarazioni di ADL sul centravanti? Milik è un giocatore che numeri alla mano è sui livelli dei primi attaccanti europei. De Laurentiis su Icardi non dice una bugia ma l'argentino ha deciso di andare a giocare altrove".