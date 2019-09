Pardo rivela: "Ho detto a Wanda che Icardi a Napoli poteva sentirsi un re. Non so se prosegue a Tiki Taka..."

Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, in onda su Radio 24, Pierluigi Pardo ha dichiarato: In questi dieci mesi Icardi e Wanda Nara hanno perso. Nelle ultime ventiquattr’ore Wanda ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al Psg. Ho cercato di trovare una soluzione positiva. Ho detto a Wanda che Napoli e Roma erano ambienti ideali per due persone che avevano passato dal punto di vista dell’immagine mesi catastrofici. Era una grande occasione, Icardi poteva sentirsi un re, invece è arrivato all’ultimo giorno di mercato come scommessa dopo aver fatto causa alla società per la quale diceva di tifare. Se questo è un trionfo, io sono magro. Se l’avventura di Wanda a Tiki Taka proseguirà? Non lo so”.