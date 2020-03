Parisi: "Euro 2020 va rinviato, unica esigenza è terminare i campionati"

Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Non dipendiamo dall’Uefa che a sua volta dovrebbe dipendere dall’Unione europea. C’è una carenza di conoscenza di questi problemi basilari. L’Europeo si può rimandare tranquillamente, l’unica esigenza vera è quella di far terminare il campionato di calcio in modo regolare. Vanno giocate le 12 partite rimanenti, qualunque altra soluzione non è accettabile. Alcune società non possono pensare soltanto al business. Noi abbiamo scritto il 3 marzo di sospendere immediatamente il campionato, nessuno ci ha risposto”.